Bosch exigeix «respecte» a l'Europarlament

Alfred Bosch va demanar a l'Estat espanyol que «respecti» la sobirania del Parlament Europeu i acati la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El conseller d'Acció Exterior fa referència a la sentència que declara que Oriol Junqueras té immunitat com a eurodiputat des que va ser proclamat per les urnes, sense cap condicionant afegit. En un article d'opinió a Le Monde, Bosch remarca que Espanya és l'únic dels 28 estats membres que imposa als eurodiputats escollits jurar la Constitució, i per això va acusar l'Estat espanyol «d'intentar soscavar» la sobirania del Parlament Europeu i dels seus representants en no deixar que Junqueras, Puigdemont i Comín prenguessin l'acta d'eurodiputat.

La portaveu del Govern espa-nyol en funcions, Isabel Celaá, va destacar ahir en roda de premsa a la Moncloa que l'acreditació que el Parlament Europeu va donar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a l'exconseller Toni Comín després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és «provisional» i els serveis jurídics de la cambra europea encara estudien «l'abast de la resolució». Segons Celaá, «per a la justícia espanyola Puigdemont té comptes pendents».

Per la seva part, Ciutadans va registrar al Congrés una proposició de llei perquè els «pròfugs de la Justícia», com l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, no puguin presentar-se a uns comicis.