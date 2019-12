Junqueras: «la independència és irreversible i un nou referèndum inevitable»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que la independència de Catalunya és "irreversible i un nou referèndum inevitable" que doni una gran majoria favorable a constituir la república catalana.

Ho ha dit en un àudio gravat des de la presó i que s'ha emès en el 28è Congrés Nacional d'ERC, on els republicans fixaran la seva estratègia per als propers quatre anys i que celebren a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, en plenes negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez i després de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), que li reconeix la immunitat.

Junqueras ha sostingut que fa falta un nou referèndum i ha demanat persistir i enfortir l'independentisme perquè, quan arribi el moment de fer-ho, "la majoria favorable a la independència sigui immensa i inqüestionable".