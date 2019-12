Junqueras vol que no s'aturin les negociacions

? El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va defensar ahir el dret a «tornar-ho a intentar» quan hi hagi unes «majories clares i repetides en el temps». En una entrevista emesa ahir a Catalunya Ràdio just després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la seva immunitat, Junqueras va rebre amb «prudència i serenitat» aquesta resolució. A més, va afegir que el Suprem pot no aplicar la sentència de la justícia europea encara que sigui «explícita i clara». Pel que fa a les negociacions ERC-PSOE per a la investidura, considera que no s'ha d'aturar la negociació «en cap cas» independentment que ell sigui o no a la presó. Unes declaracions que va fer sense conèixer que ERC congelaria les reunions amb els socialistes fins que l'advocacia de l'Estat es pronunciï sobre la decisió del TJUE. «Res del que vam fer era delicte, no només era legítim, sinó que era legal, i ens hem guanyat el dret de tornar-ho a intentar. I vam assumir els riscos que implicava intentar-ho, i un d'aquests riscos era ser a la presó, i som aquí». D'aquesta manera, Junqueras, que fa més de dos anys que és a la presó, va defensar que es torni a intentar quan hi hagi «majories clares i repetides en el temps, tant en nombre de vegades que les urnes ho corroborin com en l'exposició del projecte que es pretén». És a dir, que en diverses eleccions se superi el 50% de suport independentista en la majoria de l'àmbit territorial català.