Una marxa amb torxes enceses recorre els carrers de Barcelona per reclamar la llibertat dels presos

Una marxa amb torxes enceses ha recorregut aquest dissabte al vespre el centre de Barcelona per reclamar la llibertat de "tots els presos i preses polítics", tant els condemnats com els que encara es troben en presó preventiva, i el retorn dels exiliats. La marxa, convocada pel col·lectiu Rescat, s'ha iniciat a la plaça Universitat i ha finalitzat a la plaça del Rei, a tocar de Sant Jaume, on s'ha cantat Els Segadors i s'han llegit poemes reivindicant la fi de la repressió. Torxa en mà, centenars d'assistents han il·luminat els carrers mentre avançaven proclames com ara 'Amnistia i llibertat', 'A terra els murs de les presons', 'No hi ha negociació amb gent a la presó' o 'Us volem a casa'. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, ha xifrat la participació a la mobilització en 150 persones.

Els convocants han celebrat l'alliberament de tres dels CDR detinguts però han demanat "seguir lluitant" per tota la resta de presos i exiliats.

A més, també han recordat els ferits de l'1 d'octubre i els de les manifestacions per la sentència. La marxa ha comptat amb el suport d'entitats antirepressives, col·lectius i grups com ara Alerta Solidària i també sectors vinculats a la CUP. Des d'Alerta Solidària han reivindicat l'arxivament de la causa dels detinguts el 23 de setembre.

La marxa per Barcelona ha transcorregut amb normalitat si bé durant la manifestació s'han

escoltat crits de 'Buch, dimissió' i hi ha hagut alguns crits molt puntuals cap als Mossos que custodiaven la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana.



Marxa tradicional

L'anomenada Marxa de Torxes s'organitza des del 2001 pels volts de Nadal en places i carrers de diferents municipis del territori per demanar la llibertat de presos polítics, represaliats i exiliats. La d'aquest dissabte a Barcelona té lloc l'endemà de convocatòries a Vic, Girona, Reus o Terrassa, entre altres.