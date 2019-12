Puigdemont i Comín obtenen l'acreditació com a diputats del Parlament Europeu

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ja tenen l'acreditació com a eurodiputats i han iniciat els tràmits per obtenir-ne les credencials permanents. Tots dos van entrar ahir al Parlament Europeu cap a 3/4 de 12 del migdia i, pocs minuts després, van sortir-ne amb una acreditació provisional.

Puigdemont i Comín van anunciar la seva intenció de participar en el pròxim ple de l'Eurocambra, que se celebrarà el gener a Estrasburg, com a membres de la cambra. «El fet que tinguem això potser és una derrota per a alguns, però una gran victòria per a Europa», va assegurar Puigdemont des de les portes del Parlament Europeu.

L'expresident va dir que si no han pogut tenir abans l'acreditació ha estat per una decisió «il·legal i abusiva» del president anterior de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i que han hagut de «lluitar contra una poderosa màquina».

L'acreditació provisional, que té vigència per a un dia, va permetre a Puigdemont i Comín començar els tràmits per aconseguir les credencials permanents. El tràmit es pot concloure el gener per les vacances de Nadal. De fet, l'expresident va expressar el seu desig que el procés sigui «ràpid».

Ara, però, Puigdemont i Comín encara són diputats al Parlament de Catalunya. Es tracta d'un càr-rec incompatible amb el d'eurodiputat i al qual hauran de renunciar en els pròxims dies.

Sobre una possible compensació que puguin reclamar pels mesos que no han estat reconeguts com a eurodiputats, Puigdemont va dir que s'hauran d'aclarir «responsabilitats de per què ha passat això». «Exigirem totes les responsabilitats», va subratllar l'expresident, que va apuntar que no ha tingut «cap contacte» amb el president de l'Eurocambra, David Sassoli.



Sessió plenària a Estrasburg

Puigdemont i Comín van anunciar la seva intenció de participar en la pròxima sessió de l'Eurocambra, que tindrà lloc del 13 al 16 de gener a Estrasburg, com a membre de la cambra. Sobre la seva participació en l'activitat parlamentària, Puigdemont va assegurar que ja ha pensat en quin comitè de l'Eurocambra vol participar, tot i que no va dir en quin.

Sobre la possibilitat que la justícia espanyola demani el suplicatori, Puigdemont va remarcar que «la justícia europea els empara». «Hem acumulat experiència i no poques victòries. Hem demostrat que quan l'Estat fa un pas, nosaltres en fem dos o tres abans», va dir Puigdemont, que va subratllar que tenen «tots els escenaris previstos».

Després de la sentència del TJUE, el procés d'acreditació com a eurodiputats de Puigdemont i Comín es va accelerar quan Sassoli va demanar, en una intervenció a la sessió plenària, a les autoritats espanyoles que «complissin» la decisió del TJUE.

En aquell moment, el president de l'Eurocambra també va anunciar que els serveis jurídics analitzaven d'urgència les conseqüències que la decisió del tribunal amb seu a Luxemburg podia tenir en la composició de la cambra europea.