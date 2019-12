El TSJC arxiva l'autoinculpació de Torra per participar en l'1-O perquè votar no és delicte

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va arxivar ahir l'autoinculpació que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver participat en el referèndum de l'1-O i en les concentracions del 20-S, ja que va concloure que això no és delicte. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC ordena l'arxivament de l'autodenúncia que va presentar Torra, en el marc de la campanya d'autoinculpacions que entitats sobiranistes van impulsar en protesta per les condemnes imposades pel Tribunal Suprem contra els líders independentistes pel procés.

La sala, que seria la competent per investigar Torra per la seva condició d'aforat, arxiva el cas perquè considera que «no hi ha constància» que Quim Torra «hagués pogut cometre un delicte de desordres públics o un altre de semblant» quan va participar en les protestes del 20-S contra els escorcolls de la Guàrdia Civil al departament d'Economia ni a l'1-O.

Per al TSJC, la «simple participació d'un ciutadà, sense càrrec públic i sense haver estat requerit d'abstenció per cap tribunal», en el referèndum d'autodeterminació celebrat l'1 d'octubre «no constitueix cap infracció penal de cap tipus».

Tampoc constitueix delicte, segons la interlocutòria, participar en les protestes pels escorcolls i les detencions efectuades per la Guàrdia Civil en vigílies del referèndum, concentrar-se per protestar per les actuacions policials o animar la gent a votar l'1-O.

El TSJC va arxivar l'autoinculpació de Torra l'endemà de condemnar-lo a un any i mig d'inhabilitació per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics abans de les eleccions del 28-A.

Paral·lelament, l'alt tribunal català està estudiant obrir una nova investigació a Torra per no fer cas d'un altre requeriment de la sala contenciosa del TSJC que el comminava a despenjar la pancarta de suport als polítics presos del Palau de la Generalitat per mantenir la neutralitat de l'edifici en tot moment, no només en període preelectoral.