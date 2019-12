La borrasca Fabien assola la península i ja ha provocat sis morts

Fabien, la tercera borrasca profunda en menys d'una setmana que escombra pràcticament tota la península, ja ha provocat sis morts, l'últim dels quals un granadí que va ser arrossegat per l'aigua mentre circulava amb un vehicle tot terreny a Huéscar. La víctima és un home de 44 anys que va haver de ser alliberat, ja que havia quedat atrapat dins del cotxe on viatjava.

El succés es va registrar poc abans de la una del migdia, moment en què un veí va alertar de la presència d'un vehicle que havia bolcat en un encreuament situat en el quilòmetre 13 de l'A-4301, coneguda com a carretera de la Llosa, i que es tracta d'una via de muntanya que envolta pics de més de 2.000 metres d'altitud.



vents huracanats, pluges intenses, desbordament d'aigua en nombroses carreteres i desbordament de rierols i capçaleres.

El nou temporal de vent, mar i pluja va deixar la matinada d'ahir ratxes de vent huracanat de fins a 126 quilòmetres per hora a l'estació d'Estaca de Bares, a Galícia.

Davant aquesta situació, l'Agència Estatal de Meteorologia mantenia l'alerta vermella (risc extrem) a Galícia i Astúries, on es va haver d'activar l'avís vermell per ratxes de vent de més de 140 quilòmetres per hora i ones de fins a 10 metres.

Les intenses pluges també van ser protagonistes en gran part d'Espanya, amb major incidència en punts de la conca del Xúquer, on a primeres hores d'ahir l'Ajuntament de Conca va tallar tots els accessos per als vianants a les zones de la ribera del riu al seu pas per la capital, després que el cabal superés els 200 metres cúbics per segon, la xifra més alta dels últims anys.