El PP sospesa accions legals contra Lledoners pel missatge d'Oriol Junqueras al congrés republicà

El PP es planteja emprendre accions legals contra la direcció de la presó de Lledoners per permetre que Oriol Junqueras, condemnat pel procés, gravés un missatge polític des de la presó que es va difondre ahir al Congrés d'ERC. «Avui s'ha tornat a violar la llei penitenciària. No es poden consentir mítings des de la presó», va dir el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos.

Montesinos va deixar clar que no es pot permetre que la responsable d'una presó deixi que un dels seus reclusos gravi un «míting», un fet que el PP està estudiant per si s'hagués incorregut en un delicte de prevaricació.

Al missatge, Junqueras va destacar que la independència de Catalunya i un referèndum «són inevitables», si bé ha demanat sumar més suports perquè «la victòria no és una opció, sinó una obligació».

Per la seva banda, Montesinos va emfatitzar que «és absolutament intolerable que Sánchez per tal de ser a la Moncloa estigui amb un partit que diu a les clares que vol trencar la unitat de la nació. Els espanyols no es mereixen aquest espectacle». Per aquest possible pacte, va emmarcar la iniciativa que sospesa el PP en una «ofensiva legal en defensa de l'interès general davant els excessos de Pedro Sánchez».