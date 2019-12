La Fiscalia demana al Suprem que mantingui les euroordres per a Puigdemont i Comín

Puigdemont i Comín amb l'acreditació com a eurodiputats

Puigdemont i Comín amb l'acreditació com a eurodiputats | ACN

La Fiscalia ha presentat aquest dilluns un escrit dirigit al jutge instructor de l'1-O, Pablo Llarena, on li reclama que mantingui les eurooedres contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, i que demani "amb la major urgència possible" al Parlament Europeu la suspensió de la immunitat que ostenten com a eurodiputats. A l'escrit la Fiscalia també demana a Llarena que comuniqui de manera immediata a les autoritats belgues que ja ha demanat al Parlament Europeu aquesta suspensió, de manera que deixi en suspens els terminis per a la resolució de l'euroordre fins que el Parlament Europeu decideixi sobre aquesta questió.

La Fiscalia respon d'aquesta manera a la petició que va fer dijous el jutge Llarena després que es donés a conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeixia la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat. Llarena va demanar a les parts que es posicionessin en un termini de cinc dies sobre com calia actuar respecte a Puigdemont i Comín, que també van ser elegits com a eurodiputats.

Al seu escrit la Fiscalia insisteix que Puigdemont i Comín "es troben en situació de rebel·lia" i recorda que s'ha dictat contra ells una mesura de presó provisional, a més d'ordres de recerca i captura per delictes "molt greus".

Segons la Fiscalia, malgrat la sentència del TJUE les mesures cautelars que ja va acordar Llarena "estan absolutament legitimades i justificades" i s'han de mantenir no només per "la gravetat dels delictes i de les penes", sinó també "per la necessitat" que responguin als càrrecs que se'ls imputen i "evitar la reiteració delictiva".

Ho justifica pel fet que l'elecció de Puigdemont i Comín com a eurodiputats es va produït quan ja havien estat processats i per tant "eren plenament conscients de les limitacions que comportava la seva situació processal per a l'exercici dels seus drets polítics".

En tot cas la Fiscalia reconeix que gaudeixen d'immunitat perquè reclama a Llarena que demani "de forma immediat i urgent" la suspensió "de la immunitat".

També demana al jutge instructor que comuniqui tan aviat com sigui possible al Parlament Europer "les mesures cautelars per salvaguardar les finalitats del procés penal".