Mor un pescador a Sant Feliu de Guíxols a causa del temporal de vent i onades

Un pescador va perdre la vida ahir a Sant Feliu de Guíxols en caure a l'aigua a la zona de la Punta de Garbí. El mal estat del mar i el fort vent que assotava la zona van dificultar les tasques de rescat, que no van poder fer res per salvar la vida del pescador. Els fets van tenir lloc al voltant de tres quarts d'onze del matí, quan tres pescadors es trobaven a la Punta de Garbí, una zona rocosa del municipi, i un d'ells va caure a l'aigua a causa del fort onatge causat pel temporal.

Els dos acompanyants van caure a l'aigua quan intentaven rescatar el seu company, de manera que una quarta persona que es trobava a prop del lloc dels fets va donar avís a la Policia Local, que es va desplaçar fins allà. Els agents van poder treure un dels pescadors de l'aigua, però en intentar treure el segon, els tres policies van caure a l'aigua també.

Els Bombers van desplaçar-se al lloc dels fets, però a causa del fort vent que bufava en aquelles hores no van poder dur a terme les tasques de rescat, de manera que van marcar la zona des de dalt per tal que el vaixell de Salvament Marítim localitzés els accidentats.

Els tres agents de la Policia Local van ser rescatats il·lesos, i un dels pescadors amb símptomes d'hipotèrmia. Seguidament es va buscar l'altre pescador, que es trobava desaparegut pel fort onatge, i, finalment, Salvament Marítim el va treure sense vida de l'aigua.

A falta de confirmació oficial, tot sembla indicar que el pescador va perdre la consciència en donar-se un cop al cap amb les roques, i es va ofegar. La víctima era un home, de 31 anys, veí de Sant Joan les Fonts.



Fort temporal de vent

Els Bombers de la Generalitat van atendre fins a 1.142 avisos per vent des de les set de la tarda del dissabte fins a les set d'ahir. De fet, de les 6 a les 7 només n'hi va haver 5 de nous.

Per regions, a la zona metropolitana nord hi ha hagut 597 avisos, a Girona 265, a la metropolitana sud 173 i a les comarques centrals 64. A les Terres de l'Ebre hi ha hagut 17 avisos, a Lleida 14 i a Tarragona 12.

Els Bombers van detectar un incident a Sant Ramon (la Segar-ra), on un mur de 6x2 metres va caure sobre un cotxe aparcat a la plaça Major del poble. Encara que el vehicle va quedar molt malmès, no hi ha hagut cap ferit.

El servei d'emergències mèdiques, per la seva banda, va assitir tres persones ferides com a conseqüència d'objectes caiguts pel vent. Una persona va quedar ferida a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i va ser traslladada a l'hospital de Can Ruti.

A una altra persona li va caure part d'un arbre a Cornellà (Baix Llobregat) i va ser evacuada al centre hospitalari de Moisès Broggi, a Sant Joan Despí, mentre una tercera va ser atesa al centre d'urgències del districte barceloní de Sant Martí.

Per la seva banda, el temporal ja ha donat una treva a Catalunya. Per aquest motiu, ahir Protecció Civil va tancar l'alerta del Pla VENTCAT. El pla va finalitzar al migdia després que acabés l'episodi de més intensitat de vent.