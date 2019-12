Pujol va deixar de tributar gairebé 900.000 euros pels diners d'Andorra però el delicte ha prescrit

Jordi Pujol i Soley va deixar de tributar 885.651 euros pels diners que tenia a Andorra, però no haurà de fer front a cap multa ni responsabilitat penal perquè el delicte ha prescrit, segons pubica 'El Mundo' que afirma haver tingut accés a l'informe que l'Agència Tributària ha presentat davant l'Audiència Nacional. L'Oficina Nacional per a la Investigació del Frau (Onif) dona per acreditat en aquest text, segons indica el rotatiu madrileny, que l'expresident de la Generalitat estava vinculat a almenys un dipòsit d'un banc andorrà actiu entre el 21 de setembre del 2000 i el 30 de desembre del 2010. El compte el gestionava el seu fill, Jordi Pujol Ferrusola, i s'hi va registrar un ingrés de 307 milions de pessetes d'origen desconegut.

Segons afirma 'El Mundo', l'Onif assegura que ha descobert informació que vincula directament Pujol pare al compte, per bé que el titular en fos Pujol fill. En concret, es parla d'una carta que estava en mans del banc on s'establia que Pujol Ferrusola era fiduciari del compte, i que els fons que hi havia eren de Pujol Soley. La carta també establia que en cas de mort de l'expresident els diners passarien a mans de la seva dona, Marta Ferrusola.

A banda dels 307 milions de pessetes, Hisenda indica, sempre segons el diari, que el compte rebia imposicions periòdiques a termini fix, renovades per altres un cop vencien amb la sola excepció d'una inversió en un fons anomenat Dynamic Fund Eur el maig del 2007.

Per tot plegat l'Agència Tributària considera –afegeix 'El Mundo'- que Pujol Soley hauria d'haver pagat al fisc espanyol prop de 900.000 euros, tot i que considera que el delicte ha prescrit tant per la via administrativa com per la penal.