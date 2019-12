Tres detinguts per estafar 28.000 euros amb premis falsos

Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona i dos homes per haver estafat 28.290 euros amb falsos premis de la loteria. Segons va explicar la policia a través d'un comunicat, els tres detinguts demanaven diners o objectes de valor a les víctimes com a aval per tal que ells cobressin els premis del sorteig a canvi d'una contraprestació econòmica, ja que els detinguts els deien que ells no hi podien anar perquè es trobaven en situació irregular a Catalunya.

Els detinguts, que feien l'estafa a través del mètode conegut com a tocomocho, són una mare i dos fills de nacionalitat colombiana. Se'ls considera presumptes autors de sis estafes i diversos furts a les víctimes.