Xavi Duch, un dels CDR detinguts el 23-S: «Ho tenim clar, no serem lliures fins que Catalunya ho sigui»

Més d'un centenar de persones van participar en un acte de benvinguda a l'activista Xavi Duch que es va celebrar ahir a Sabadell. El veí del municipi i membre dels CDR va ser detingut el 23 de setembre en el marc de l'operació Judes i va ingressar a la presó de Soto del Real acusat de terrorisme. Duch va quedar en llibertat divendres al vespre després que la sala penal de l'Audiència Nacional estimés parcialment els recursos d'apel·lació de les defenses de tres dels activistes empresonats, entre ells Duch, i va acordar la seva llibertat sota una fiança de 5.000 euros.

El sabadellenc va agrair el suport rebut i va indicar que és conscient que en qualsevol moment pot tornar a la presó: «Ho tenim clar, no serem lliures fins al dia que Catalunya sigui lliure», va etzibar.

Duch va arribar la matinada de dissabte a Sabadell, però no va ser fins ahir quan va ser rebut de forma oficial en un acte amb més d'un centenar de persones a la plaça de Sant Roc, just davant de l'ajuntament. Envoltat de familiars i amics, Duch va agrair el suport rebut i va remarcar que els activistes empresonats no van fer res que molts dels presents no hagin fet en els darrers mesos: «Els que sou herois sou els que heu estat aquí fora, nosaltres només som una eina més», va expressar.