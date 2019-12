Els Comuns exigeixen «valentia» a ERC per poder tancar Govern abans de l'1 de gener

? El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, va demanar ahir en roda de premsa a ERC que tingués «valentia política» per afrontar la investidura de Pedro Sánchez. Mena va declarar també que permetre un Govern a l'Estat i fer valer la sentència del TJUE sobre la immunitat de Junqueras «no són qüestions contradictòries, sinó que són dues cares de la mateixa moneda». Per al portaveu, la investidura ha de servir per tancar «l'etapa fosca del govern de Rajoy». Mena va reconèixer que la situació «no és senzilla» i que la sentència del tribunal europeu «ha suposat un sacseig democràtic», que aposten per «canalitzar políticament». Tot i això, Mena va assegurar que per a ells és «un reforç a les posicions democràtiques i de diàleg de les quals l'Estat mai s'hauria d'haver distanciat».

D'aquesta manera, va instar els republicans a que no deixessin les negociacions de banda, les quals van congelar en espera que l'Advocacia de l'Estat es pronunciés sobre el parer de la justícia europea, que va establir que la immunitat parlamentària s'adquireix des de la proclamació dels resultats dels comicis. «Tothom ha de fer la seva feina i l'Advocacia de l'Estat també ha de reconèixer el que ha dit el TJUE, un òrgan reconegut per la justícia espanyola i que forma part del nostre propi ordenament jurídic», va dir. Per això, va insistir que «no hi ha cap motiu per seguir dilatant un govern progressista i plurinacional».