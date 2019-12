Detingut un estafador que feia veure que venia telèfons d'alta gamma per internet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'estafa continuada, usurpació d'estat civil i delicte continuat de falsedat documental. L'home publicava anuncis en plataformes digitals de compravenda oferint telèfons d'alta gamma a preus molt per sota de les tarifes actuals i proposava el pagament per avançat amb diversos mètodes per generar confiança amb els interessats. A vegades enviava un contracte de compravenda amb documentacions personals sostretes o pèrdues o proposava l'enviament contra reemborsament i acabava enviat paquets buits. Quan la víctima pagava i s'adonava de l'estafa, ja no tornava a localitzar l'estafador. El jutge ha dictat una mesura cautelar pionera que prohibeix a l'home accedir a les plataformes de compravenda.

Per rebre els diners, el detingut utilitzava diversos comptes bancaris a nom de terceres persones, que havia activat amb documentació sostreta o perduda, o de titulars que rebien a canvi una contraprestació per aquest ús.

Les investigacions han determinat que l'home va arribar a obrir un mínim de dotze perfils diferents en plataformes digitals de compravenda des d'on anunciava productes, majoritàriament mòbils. Per gestionar els anuncis utilitzava més de cinquanta terminals, entre telèfons, mòbils, tauletes i ordinadors.

Segons la investigació, l'home va estafar més de cinquanta víctimes a tot l'estat espanyols i de mitjana, els hauria sostret al voltant de 650 euros. L'estafa puja a més de 32.500 euros, entre el juny i el desembre de 2019. Una de les plataformes digitals ha col·laborat per dur a terme la investigació. El dia de l'escorcoll judicial, al domicili es van trobar 2.500 euros en bitllets de cinquanta, i diferent documentació personal i bancària que acreditava l'autoria dels fets.

La investigació continua oberta i es treballarà per localitzar possibles noves víctimes i possibles col·laboradors.

El detingut va passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va decretar la seva llibertat provisional a més d'imposar-li una mesura cautelar pionera que li prohibeix que consisteix en prohibir al detingut accedir a plataformes de venda per internet amb les seves dades personals, fent ús de dades d'altres persones o requerint a altres que hi accedeixin per ell.