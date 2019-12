ERC ultima l'acord amb el PSOE en espera de la decisió de l'Advocacia sobre Junqueras

PSOE i ERC ultimen els «serrells» de cara a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, en espera de les al·legacions que presenti l'Advocacia de l'Estat a la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, peça clau per desencallar la votació.

Mentre el PSOE i el Govern de Sánchez guarden silenci, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va confirmar ahir que la negociació amb el PSOE es va reprendre amb contactes «discrets» mitjançant missatges de mòbil.

Vilalta va confirmar que només queden «serrells» per acordar la investidura de Pedro Sánchez, tot i que va puntualitzar, però, que ERC segueix en espera de les al·legacions de l'Advocacia de l'Estat. Precisament, ahir La Vanguardia va informar que l'Advocacia informaria a favor que Junqueras pugui recollir l'acta d'eurodiputat.

ERC va advertir que no acceptaran que la «doctrina Junqueras» sorgida de la sentència europea serveixi «per a tots» menys per al mateix líder republicà, en al·lusió a l'efecte que aquesta resolució pugui tenir en el cas de l'expresident Carles Puigdemont, fugit de la justícia espanyola.

Tenint en compte que aquesta sentència afecta el líder d'ERC, no és possible obviar i deixar-la al marge de la negociació, va assenyalar Vilalta, amb la qual cosa el que acabi passant pivota sobre la negociació, i no perquè ERC esperi que el PSOE s'immisceixi en l'àmbit judicial sinó perquè repercuteix en l'eix central de l'acord que es negocia.



«Desactivar la via repressiva»

Aquest eix passa, va dir, per «activar la via política per resoldre un conflicte que és polític, el que enfronta Catalunya amb l'Estat» i per «desactivar la via repressiva» contra l'independentisme català, per la qual cosa els republicans insisteixen en la necessitat de crear «un instrument» permanent de diàleg i negociació.

Aquest «instrument» seria una «taula de diàleg» entre els dos governs, el de l'Estat i el català, que permeti «canalitzar la negociació, i en la qual sigui possible poder parlar de tot, amb un calendari prefixat, i unes garanties de compliment». Marta Vilalta va explicar, en aquest sentit, que tot i que ERC segueix remenant les mateixes dates per a la investidura, en situar-la entre el 27 de desembre i el 4 de gener, «no és tant una qüestió de dates com de continguts» i que en això posaran «èmfasi». Els «serrells» tenen molt a veure, va insistir, amb «la concreció del format en la lògica de fer real el que hem dit, activar la via política i desactivar la repressiva».



Abans d'acabar l'any

A falta d'avenços, la Taula de Congrés va acordar habilitar els dies 28, 29 i 30 de desembre, jornades que eren inhàbils a efectes parlamentaris, davant la possibilitat que en aquestes dates pogués celebrar-se el debat d'investidura, tot i que també està oberta la possibilitat que es convoqui per als primers dies de gener.

Fonts parlamentàries van explicar que la reunió de la Mesa no va aportar cap pista sobre quan podria tenir lloc el debat d'investidura, però sí que va adoptar aquesta decisió, de caràcter merament preventiu, per si finalment pogués celebrar-se abans que acabi l'any, sense obstacles reglamentaris.

«Sempre ens han dit que les sentències s'han d'acatar i complir, doncs això», va subratllar la portaveu d'ERC abans d'afegir que «la justícia espanyola té ara l'oportunitat de rectificar assumint el que diu la justícia europea».

Pel que fa al Congrés d'ERC que va finalitzar el dissabte passat, Vilalta va dir que l'executiva del seu partit està «molt satisfeta, perquè Esquerra surt reforçada, i amb ella l'actual direcció, amb una cohesió interna molt elevada demostrada en les votacions». Més enllà d'ERC, la direcció del PNB es va reunir ahir, sense decidir encara la seva posició sobre la investidura de Pedro Sánchez. La setmana passada, el portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ja va avisar que el vot del seu partit no estava decidit.