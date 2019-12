Felip VI crida a la «unitat» a l'entorn dels «valors democràtics» per resoldre els problemes d'Espanya «sense divisions»

El rei Felip VI ha emplaçat els ciutadans a mantenir la "unitat" a l'entorn dels "valors democràtics que compartim" per "resoldre els nostres problemes sense divisions ni enfrontaments que només erosionen la nostra convivència i empobreixen el nostre futur". En un missatge de Nadal marcat per la situació a Catalunya -que el propi monarca ha identificat com una de les "preocupacions serioses" de la societat espanyola- el Rei ha destacat el valor de la Constitució com a element d'integració de les diferències i la "solidesa" de l'Estat com a instrument per afrontar els reptes. "El temps no s'atura i Espanya no es pot quedar immòbil", sinó que ha de "seguir recorrent camí sense tancar-se en ella mateixa com en altres èpoques del passat".

El monarca ha obert el seu discurs parlant dels problemes i preocupacions dels espanyols, entre les que ha citat la manca d'ocupació, la desigualtat social, el deteriorament de la confiança de molts ciutadans en les institucions i Catalunya.

En aquest sentit ha destacat el "diàleg", la "generositat" i el "respecte entre persones d'ideologies molt diferents" com alguns dels valors que van permetre "ensorrar murs d'intolerància, de rancor i d'incomprensió" del passat.

Per això –i sense citar directament el paper d'ERC- ha recordat que el Congrés viu immers en un procés per investir un president del govern espanyol i cal "tenir més que mai una confiança ferma en nosaltres mateixos i en Espanya, que sempre ha sabut obrir-se camí quan hem afrontat el futur amb responsabilitat, generositat i rigor".

En aquest sentit ha volgut destacar el paper de l'Estat com a garantia del compliment de la llei. Segons Felip VI el progrés d'Espanya "depèn en gran mesura del caràcter dels seus ciutadans, de la fortalesa de la seva societat i de l'adequat funcionament del seu Estat".

Per aquest motiu ha reclamat evitar els extremismes. Espanya –ha afirmat- és "un país modern" amb un estat "sòlid", i per això "no hem de caure en els extrems ni en una autocomplaença que silenciï les nostres carències errors ni tampoc en una autocrítica destructiva".

"Confiem en nosaltres mateixos, en la nostra societat; confiem en Espanya i mantinguem-nos units en els valors democràtics que compartim per resoldre els nostres problemes; sense divisions ni enfrontaments que només erosionen la nostra convivència i empobreixen el nostres futur", ha sentenciat.