Un incendi crema una empresa d'elaboració d'embotits de Vilafant

Un incendi ha cremat aquesta matinada una empresa d'elaboració d'embotits de Vilafant (Alt Empordà), situada al carrer Llers. Els Bombers han rebut l'avís a quarts de tres de la matinada i hi ha desplaçat fins a nou dotacions que han treballat fins que a dos quarts de set del matí l'han donat per extingit tant a la part del davant de la nau com a darrera.

El foc ha cremat com a mínim la cambra frigorífica de l'empresa i també l'altell, amb una part del sostre que ha cedit. El fum ha afectat tota la nau.