Vox s'absté i Madrid aprova els comptes

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va negar ahir «martingales o filibusterismes» perquè la «rebequeria» de Más Madrid, amb una regidora menys, després de la renúncia d'Inés Sabanés, de qui encara no se n'ha nomenat substituta, «no és manera de fer política».

Després del ple extraordinari municipal, en què els pressupostos van tirar endavant amb el suport del govern i l'abstenció de Vox, Almeida va defensar que són uns comptes que «augmenten la inversió, que redueixen el deute i que s'han aprovat les ordenances fiscals que redueixen impostos, 82 milions menys que hauran de pagar els madrilenys», lluny de la política de «l'esquerra sectària i radical».

«És una gran notícia per a Madrid i els madrilenys i, als qui pretenen ocultar-les amb rebequeries, cal dir-los que el problema és seu perquè l'esquerra algun cop haurà de treballar, alguna vegada haurà de fer els deures i assumir les seves responsabilitats», va afirmar.

Almeida va defensar que al voltant del ple de pressupostos «no hi ha hagut martingales ni filibusterisme sinó moltíssim treball del govern per tirar-los endavant», i va afegir que, si Inés Sabanés no va renunciar al càrrec abans, va ser per «una guerra interna de poder a Més Madrid amb Marta Higueras per veure qui es quedava».

«No poden segrestar els pressupostos per les seves apetències electorals», va afirmar el regidor, que va exigir «maduresa» a Més Madrid i no fer més «exercicis d'infantilisme acusant als altres de la seva responsabilitat».