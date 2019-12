Arxiven la causa d'un ex-alt càrrec del Govern per les urnes de l'1-O

Una jutge de Barcelona ha arxivat la causa que es va obrir a l'exnúmero dos del departament de Governació Francesc Esteve per un acord marc de la Generalitat per a la compra d'urnes, arran de la primera querella que va presentar la Fiscalia en la seva ofensiva contra els preparatius del referèndum de l'1-O.

La titular de jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona acorda arxivar provisionalment la causa contra Esteve, actual director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, precisament a instàncies de la Fiscalia. Esteve va ser investigat pel TSJC, arran de la querella que la Fiscalia va presentar contra ell i contra Meritxell Borràs, el juny del 2017, per convocar un concurs per a la licitació d'urnes que el Govern va declarar desert posteriorment, adduint motius tècnics. La Fiscalia considerava llavors que aquesta licitació pretenia subministrar urnes per al referèndum d'independència, que el Govern ja havia anunciat que convocaria unilateralment. Quan Borràs va passar a seguir investigada per un delicte de rebel·lió pel procés, el TSJC va acordar remetre al Suprem les diligències que afectaven la consellera pel concurs de les urnes i als jutjats d'instrucció de Barcelona les que pertocaven al seu exnúmero dos, tots dos imputats pels delictes de prevaricació, malversació i desobediència. Després de més de dos anys d'investigacions, la jutge conclou que de les diligències practicades no ha quedat acreditat que la compra d'urnes que es va publicar en l'acord marc de licitació estigués vinculada al referèndum de l'1-O.