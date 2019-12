Catalunya, la comunitat que menys va seguir el missatge de Nadal de Felip VI

El missatge nadalenc del rei Felip VI la nit del 24 de desembre va registrar una audiència del 36,8% a Catalunya, la xifra més baixa de tots els territoris de l'Estat, on de mitjana es va situar en el 65,1%, segons ha informat aquest dijous al matí GECA a partir de les dades de Kantar Media. Al País Basc, el missatge del Rei tampoc va ser gaire seguit comparació a la resta de l'Estat, ja que va atraure un 43% de l'audiència. Per contra, les comunitats on va despertar més interès van ser Múrcia, amb un 84,8% i Castella-la Manxa, amb un 79,4%. El missatge va tenir una durada de dotze minuts, entre les 21 hores i les 21.12 hores i en termes quantitatius l'audiència mitjana a tot l'Estat va ser de 7,5 milions d'espectadors. El minut més vist va ser a les 21:09h, amb 7,5 milions d'espectadors i un 'share' del 65,9%.

El 65,1% d'audiència arreu de l'Estat és un dels índex més baixos des que Felip VI és rei després de l'abdicació del seu pare, Joan Carles I. Concretament, ha igualat les dades del 2015, quan també va assolir un 65,1%, mentre que la xifra més alta va ser el 2014, coincidint amb el seu primer missatge de Nadal (73,4%), i la més baixa el 2016 (57,7%). Els anys 2017 i 2018, l'audiència va ser el 65,9% i 70,7%, respectivament.

D'altra banda, la cadena que va concentrar més ciutadans davant la televisió per seguir el discurs del monarca va ser La 1, (19,4%), seguit d'Antena 3 (15,5%), Telecinco (11,9%) i La Sexta (5,4%). La primera autonòmica va ser Canal Sur (2,7%), per davant de Cuatro (2,5%). Pel que fa els canals de la CCMA, el 3/24 va ser l'únic que el va emetre, amb una audiència del 0,1%.