Llibertat sota fiança per a Ferran Jolis i Alexis Codina, dos dels CDR detinguts el 23-S

L'Audiència Nacional ha acordat aquest dijous la llibertat sota fiança per a Ferran Jolis i Alexis Codina, dos dels CDR detinguts el passat 23 de setembre en l'operació Judes. El tribunal ha establert una fiança de 5.000 euros per a Jolis i, segons consta a la resolució judicial, s'ha valorat que no ha tingut "contacte material amb explosius". Per la seva banda, a Codina se li ha imposat una fiança més elevada de 10.000 euros ja que encara que no tenia explosius al seu domicili sí s'hi van trobar "substàncies precursores". La sala penal de l'Audiència Nacional ja va alliberar tres CDR més la setmana passada -Xavier Duch, Eduard Garzón i Txevi Buïgas- i només en queden dos a la presó: Jordi Ros i Germinal Tomás. L'operació Judes es va efectuar abans de la sentència del procés i es va saldar amb la detenció de nou persones –set de les quals van ingressar a presó-, acusades de pertinença a organització terrorista, estralls en grau de conspiració i fabricació i tinença d'explosius.

L'Audiència Nacional va deixar en llibertat el passat 20 de desembre tres dels CDR amb fiances de 5.000 euros –Duch, Garzón i Buïgas- i aquest dijous ha estat el torn de dos CDR més: Ferran Jolis i Alexis Codina. Segons la resolució judicial, l'Audiència Nacional ha valorat que Jolis forma part dels investigats que "no van tenir contacte material amb explosius tot i la seva participació en els fets". Per això, li modifica la situació de presó incondicional i la podrà eludir pagant una fiança de 5.000 euros. En la mateixa resolució es recull que la fiscalia no es va oposar a la possibilitat de fixar aquesta fiança a l'empresonat. Alerta Solidària informa que ja s'està tramitant el pagament de la fiança de Ferran Jolis i, segons fonts de la defensa, s'espera que pugui sortir aquest mateix dijous de Soto del Real.

L'Audiència Nacional ha establert per a Jolis una sèrie de mesures cautelars un cop pagui la fiança per eludir la presó. Així haurà de comparèixer setmanalment als jutjats, li prohibeix sortir de l'Estat sense autorització judicial, li retira el passaport i haurà de fixar un telèfon de contacte per poder ser localitzat, un domicili i designar una persona per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial. Jolis, membre del CDR de Santa Perpètua de Mogoda, és un dels dos detinguts el 23 de setembre que van ser atesos per un advocat d'ofici. Va declarar tant davant de la Guàrdia Civil com a l'Audiència Nacional. A principis de desembre, el seu nou advocat va presentar una querella davant dels jutjats de Sabadell pel tracte rebut des de la seva detenció fins al seu empresonament, ja que considera que es van vulnerar els seus drets fonamentals.

En el sumari del cas, s'atribueix a Jolis la creació dels Equips de Resposta Ràpida (ERT). Segons es recull en el sumari, Jolis va declarar davant de la Guàrdia Civil que li van demanar consell sobre si era viable garantir les comunicacions durant una setmana i sense límit de despeses per una ocupació "pacífica" del Parlament amb la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, "s'hi quedés tancat el dia D".



Alexis Codina, fiança de 10.000 euros



Pel que fa a Alexis Codina, la resolució de l'Audiència Nacional ha arribat només poques hores després i també s'ha acordat la seva llibertat sota fiança de 10.000 euros, la més elevada fins ara. La resolució de l'Audiència Nacional estima parcialment el recurs presentat per la defensa de Codina i conclou que aquest no tenia explosius al seu domicili, sinó "precursors". "No existeix en l'escorcoll del domicili la substància termita, sinó precursors de la mateixa", diu la resolució. El sumari del cas situa Codina com un dels membres del "nucli productor" d'explosius.

El magistrat imposa a Codina mesures cautelars un cop depositi la fiança i quedi en llibertat. Així, Codina haurà de presentar-se setmanalment davant del jutjat o la comissaria dels Mossos més pròxima al seu domicili, li prohibeix la sortida del territori amb la retirada del passaport i haurà de comunicar el domicili on se'l pot localitzar. La sala penal ha constatat que no han trobat en la pericial feta pels dos tècnics del Grup de Desactivació d'Explosius de la Guàrdia Civil de Barcelona cap referència "a l'existència d'explosius" entre les substàncies trobades al domicili de Codina, sinó "únicament de substàncies que degudament barrejades i seguint els corresponents procediments tècnics podrien arribar a convertir-se en explosius".

Tot i això, sí remarquen que Codina tenia "documents amb informació per elaborar explosius". I afegeix que a l'escorcoll no es va trobar termita, sinó "precursors" d'aquesta. A més, la sala ha apreciat en Codina "arrelament" personal, social i familiar, i creu que no existeix un risc d'entorpir el procediment o de destruir proves.