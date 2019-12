El Parlament italià aprova els pressupostos sense pujada de l'IVA

El Govern d'Itàlia va aconseguir l'aprovació definitiva dels pressupostos per al 2020, uns comptes que eviten la planejada pujada de l'IVA després de l'acord dins de la coalició governamental, integrada pel Partit Democràtic i el Moviment Cinc Estrelles (M5S). El pressupost és el resultat de les difícils negociacions en el si de la coalició conformada a l'agost entre els populistes de l'M5S i els progressistes del Partit Democràtic. La Cambra de Diputats va aprovar els comptes dilluns en una primera votació amb el suport de 334 parlamentaris, el rebuig de 232 i quatre abstencions. En la segona votació celebrada a primera hora d'ahir, els diputats van donar l'aprovació definitiva als comptes per valor de 32.000 milions d'euros. Els comptes per a l'any vinent van ser avalats en la segona votació amb 312 vots a favor, 153 en contra i dues abstencions.