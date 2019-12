Puigdemont demana a Llarena la retirada de l'euroordre i que s'aparti de la causa per manca d'imparcialitat

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha registrat un escrit al Tribunal Suprem on reclama al jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, que apliqui el criteri que recull la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i li retiri l'ordre estatal i l'euroordre de detenció. Ho ha fet en resposta a la petició del jutge instructor a les parts perquè es pronunciïn sobre com ha d'actuar el Suprem després de la decisió de la justícia europea. Al seu escrit de 63 pàgines, Puigdemont reclama també al jutge Llarena que arxivi la causa contra ell o que, en tot cas, s'aparti de la instrucció perquè no té "la més mínima aparença d'imparcialitat".

La defensa de Puigdemont reclama a Llarena que "deixi sense efecte l'ordre nacional de recerca, captura i ingrés a presó" així com "les ordres europees i internacional de detenció emeses" perquè al seu entendre han estat dictades "sense fonament legal i sense la prèvia autorització del Parlament Europeu".

Segons la defensa és així en la mesura que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha decretat que Oriol Junqueras –en un cas idèntic al de Puigdemont- va adquirir la condició d'eurodiputat en el moment en què va ser elegit pels ciutadans, i per tant disposa també de la immunitat que comporta aquest càrrec des d'aquell moment.

Puigdemont també demana a Llarena que deixi sense efecte "qualsevol altra mesura cautelar" que subsisteixi contra ell, encara que fossin acordades abans de l'adquisició de la seva condició de diputat al Parlament Europeu. Ho ha de fer, segons la defensa de l'expresident, perquè són "incompatibles amb les immunitats inherents a aquesta condició".

A més, la defensa vol que Llarena declari que no es poden adoptar mesures privatives de llibertat o restricció de moviments, de manera que no se'l pugui detenir, i que per tant tampoc ho sol·liciti a través d'un suplicatori al Parlament Europeu. Per últim, reclama que declari l'arxiu de la causa perquè "els fets pels que es persegueix" Puigdemont "no són constitutius de cap delicte".