El Concert de Sant Esteve del Palau acaba amb reivindicacions sobiranistes i una pancarta del Tsunami

El Concert de Sant Esteve va reunir aquest dijous al vespre al Palau de la Música la família coral de l'Orfeó Català per cantar el Nadal i va acabar amb reivindicacions sobiranistes i una pancarta de Tsunami Democràtic penjada des de la galeria de l'orgue. Com ja és habitual des de fa uns anys, les últimes peces del concert van culminar amb reivindicacions del moment polític, aquest any amb banderes estelades entre el públic i els intèrprets; crits de 'Llibertat' i 'Independència' i una pancarta del Tsunami, que va ser iniciativa dels cantaires.

Peces internacionals, tradicionals catalanes i quatre estrenes van bastir un repertori que va buscar l'alegria, l'emoció i la reflexió del públic. De fet, els artífexs del concert van voler aprofitar que moltes de les cançons parlen del camí cap a Betlem per visualitzar el drama que es viu al Mediterrani i en altres rutes migratòries. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assistir al concert.