Detingut per robar i fugir amb una furgoneta plena de regals de Nadal

Agents de la Policia Nacional han detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i dos delictes contra la seguretat viària, després de robar una furgoneta de repartiment i fugir per diversos districtes de Madrid, segons ha informat la Direcció Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.

Els fets van tenir lloc cap a 2/4 de 12 del migdia del dia 24 de desembre a la plaça madrilenya de Manuel Becerra. Un repartidor es va adonar que un home li volia robar la furgoneta i per evitar-ho es va posar, tot i que infructuosament, davant del vehicle. El lladre el va esquivar i va fugir a gran velocitat.

Els agents van establir diversos controls policials en diferents punts de la ciutat i van localitzar la furgoneta a l'autovia A-3, en direcció València, per on circulava a gran velocitat, fent ziga-zagues i sense senyalitzar les maniobres que realitzava. En veure's acorralat, l'autor del robatori va abandonar l'autovia per un lloc no adaptat i va circular camp a través per continuar amb la fugida.

Després de 45 minuts de persecució per diversos districtes madrilenys, un grup d'agents van aconseguir atrapar la furgoneta a l'avinguda de l'Albufera tallant-li el pas amb el seu vehicle policial. Van detenir el lladre i van recuperar més de 60 paquets que havien de ser lliurats aquell mateix dia.

L'arrestat té nombrosos antecedents per diversos fets i, actualment, estava privat judicialment de la tinença de permís de conduir.