Llibertat sota fiança per a dos dels CDR detinguts el 23-S

L'Audiència Nacional ha acordat la llibertat sota fiança per a Ferran Jolis i Alexis Codina, dos dels CDR detinguts el 23 de setembre passat en l'operació Judes. El tribunal ha establert una fiança de 5.000 euros per a Jolis i, segons consta a la resolució judicial, s'ha valorat que no ha tingut «contacte material amb explosius». Per la seva banda, a Codina se li ha imposat una fiança més elevada de 10.000 euros perquè, encara que no tenia explosius al seu domicili, sí que s'hi van trobar «substàncies precursores».

En el sumari del cas, s'atribueix a Jolis la creació dels Equips de Resposta Ràpida (ERT). Segons es recull, Jolis va declarar davant de la Guàrdia Civil que li van demanar consell sobre si era viable garantir les comunicacions durant una setmana i sense límit de despeses per una ocupació «pacífica» del Parlament amb la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, «s'hi quedés tancat el dia D».

Pel que fa a Codina, el sumari remarca que tenia «documents amb informació per elaborar explosius». A més, la sala ha apreciat a Codina «arrelament» personal, social i familiar, i creu que no existeix un risc d'entorpir el procediment o de destruir proves.

La sala penal de l'Audiència Nacional ja va alliberar tres CDR més la setmana passada -Xavier Duch, Eduard Garzón i Txevi Buigas- i només en queden dos a la presó: Jordi Ros i Germinal Tomás.



Mesures cautelars

L'Audiència Nacional ha establert per als dos CDR una sèrie de mesures cautelars un cop paguin la fiança per eludir la presó. Així hauran de comparèixer setmanalment als jutjats, els prohibeixen sortir de l'Estat sense autorització judicial, els retiren el passaport i hauran de fixar un telèfon de contacte per poder ser localitzats, un domicili i designar una persona per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.