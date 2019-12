Moren 17 filipins en el temporal del tifó Úrsula

El pas del tifó Úrsula per les Filipines ha deixat almenys 17 persones mortes, i ha causat estralls a les províncies de l'est i el centre de l'arxipèlag durant el dia de Nadal, segons l'últim balanç ofert per les autoritats ahir.

A més, hi ha onze desapareguts a les províncies d'Iloilo, Capiz i Aklan, les més colpejades pels forts vents i les intenses pluges deixades pel tifó des del 24 de desembre, segons les autoritats locals. Les 17 víctimes mortals s'han produït a les províncies d'Iloilo, Leyte, Capiz, Aklan i Leyte Sud, entre ells un nen de 13 anys i un home de 38 que van resultar electrocutats en dos incidents separats, i un home de 27 anys assolit per la caiguda d'un arbre.

El tifó va perdre força i es va debilitar a mesura que va anar travessant l'arxipèlag filipí cap al mar de la Xina Meridional, segons l'agència meteorològica. Ahir encara anava acompanyat de vents de 130 quilòmetres per hora i ratxes de fins a 160 quilòmetres en el seu avanç cap al nord-oest, a 15 quilòmetres per hora.

Més de 24.000 persones es van veure atrapades en ports després que els guardacostes suspenguessin tots els ferris. A més, almenys 115 vols domèstics van ser cancel·lats.

58.000 persones més van haver d'abandonar les seves llars davant els efectes de l'Úrsula, que va arrencar teulades, tombar arbres i pals elèctrics, i també destruir alguns habitatges.



Homenatge

Indonèsia, Tailàndia i l'Índia van retre homenatge ahir a les més de 230.000 persones que van perdre la vida després del pas d'un brutal tsunami generat per un terratrèmol submarí de magnitud 9,1 en l'escala de Richter el 26 de desembre del 2004.

El matí del 26 de desembre, un potent sisme amb epicentre a l'aigua de la costa de Banda Aceh, a Indonèsia, va provocar un tsunami amb onades de fins a 17,4 metres d'altura que van escombrar les costes d'Indonèsia, Sri Lanka, Tailàndia i d'altres nou països.

«Encara em persegueix. Puc recordar-ho en tot moment», va explicar Suwanne Maliwan, una dona de 28 anys que va perdre els seus pares i els cinc familiars quan el tsunami va arribar a les costes de la província tailandesa de Phang Nga. «De vegades somnio que està arribant una onada. Encara tinc por», va assenyalar Maliwan en relació al devastador fenomen que va arrasar aquesta província indonèsia.