Els pressupostos del 2020 augmentaran la despesa pública en 2.900 milions d'euros

El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 augmentarà la despesa «en més de 2.900 milions d'euros» respecte als comptes del 2017, que són els pressupostos amb els quals encara funciona la Generalitat perquè estan prorrogats des de fa dos anys.

El secretari general del departament d'Economia, Albert Castellanos, que lidera la negociació dels comptes amb els Comuns, explica que hi haurà «algunes mesures» consensuades amb En Comú Podem i l'aplicació podrà estar condicionada «a tenir un objectiu de dèficit superior» per al 2020.



Límit de dèficit

Al principi, el Govern preveia un augment de la despesa d'uns 2.510 milions més respecte al 2017, però Castellanos afegeix que finalment la despesa per a l'any que ve podrà ser més gran gràcies a dos factors. En primer lloc, el pacte en matèria fiscal amb els comuns permetrà uns ingressos extra de 172.630.000 d'euros el 2020. En segon lloc, assegura que l'actualització de les bestretes del model de finançament ha suposat al voltant de 300 milions d'euros més.

Castellanos afirma que tot i que el projecte de llei de pressupostos per al 2020 complirà amb el límit de dèficit establert, que és del 0%, d'equilibri pressupostari, espera «mantenir com a mínim l'objectiu de dèficit» del 2019, que era de l'equivalent al 0,1% del Producte Interior Brut (PIB) per a les autonomies, fet que equival a uns 250 milions d'euros. I hi afegeix: «Serà el primer exercici amb l'obligació de quadrar a zero el dèficit, però fruit de les converses amb els comuns i amb la perspectiva que hi pugui haver un Govern investit que sigui favorable a això, preveiem que pugui haver-hi un increment de l'objectiu de dèficit al llarg de l'exercici».

D'aquesta manera, el Govern preveu poder donar llum verda a un projecte de llei de pressupostos que incorpori l'equilibri pressupostari, però que al mateix temps és conscient «que hi ha la possibilitat que durant l'any siguem capaços d'elevar aquest objectiu de dèficit i que tinguem un marge addicional», afegeix. D'aquesta manera, «hi ha algunes mesures que podran estar condicionades a tenir un objectiu de dèficit superior».

Tot i que encara queden per ultimar els últims detalls, la Generalitat ha aconseguit un pacte amb els comuns per elevar els ingressos de la Generalitat en els pressupostos del 2020. La mesura estrella de l'acord és la reforma de l'IRPF: la càrrega impositiva es reduirà per als ciutadans que cobrin 12.450 euros o menys a l'any, i s'augmentarà per als qui percebin més de 90.000 euros. La finalitat és que els pressupostos ajudin els qui menys tenen per la via que «qui més tingui contribueixi més».



Aposta per la sanitat

En qualsevol cas, el pressupost prestarà especial atenció a qüestions com l'atenció sanitària primària. Contempla, per exemple, augmentar en més de 850 els facultatius destinats a l'atenció primària. Castellanos afirma que «se superarà de sobres aquesta xifra». En aquesta línia, Govern i comuns negocien l'aprovació d'un decret de racionalització de l'accés a la salut, és a dir, que abordi el problema de les llistes d'espera.

Quant al 2019, Castellanos estima el dèficit amb què pot tancar l'any Catalunya, però sí que destaca «l'impacte molt negatiu» que poden tenir «els incompliments de l'Estat» sobre l'objectiu marcat, que és del 0,1% per a totes les comunitats. Assegura que Catalunya hauria d'haver rebut aquest any 443 milions pel canvi en el càlcul de l'IVA adoptat el 2017, però lamenta que aquests fons no han arribat. Així mateix, el fet que no hi hagi hagut pressupostos de l'Estat també afecta compromisos com el deute pel finançament.