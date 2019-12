SCC considera el Concert de Sant Esteve «l'avantsala d'un règim totalitari»

Societat Civil Catalana (SCC) ha opinat a través de Twitter que el Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, que va acabar amb reivindicacions sobiranistes i una pancarta de Tsunami Democràtic penjada des de la galeria de l'orgue, no va ser "una defensa de la llibertat" sinó "l'avantsala d'un règim totalitari".



La plataforma unionista ha reivindicat que, al seu parer, el que hi va haver al Palau no va ser un concert, sinó "un acte de reivindicació política" i "la imposició d'una ideologia als nens i als que pensem diferent". SCC també opina que el concert no era "democràcia" i per això adverteix: "Ens hem de mobilitzar".





No es un concierto. Es un acto de reivindicación política.

No es una defensa de la libertad. Es la imposición de una ideología a los niños y a quienes pensamos distinto.

No es democracia. Es la antesala de un régimen totalitario.

Debemos movilizarnos. pic.twitter.com/2tQYYnp4Yv — Societat Civil Catalana (@Societatcc) December 27, 2019