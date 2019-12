Torra exigeix a Sánchez que demani «perdó» per les «difamacions» sobre els CDR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit aquest divendres al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que demani "perdó" per les "difamacions" sobre els Comitès de Defensa de la República (CDR).



Després que l'Audiència Nacional hagi acordat presó eludible sota fiança de 10.000 euros per a un cinquè membre dels CDR investigats per terrorisme, una mesura que ja ha dictat per a altres quatre imputats, Torra ha recordat unes paraules de Sánchez al setembre, quan va instar el independentisme a "desmarcar-se rotundament de la violència" dels activistes detinguts.



"Difamació rere difamació, durant dies i dies vaig ser/vam ser acusats d''emparar la violència'. Celebro que els empresonats del 23 de setembre surtin d'una presó on no haurien d'haver entrat mai. Molts han de demanar perdó. I el primer qui ha de fer-ho ha de ser el president Sánchez", ha afirmat Torra a Twitter.





