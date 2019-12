Els barcelonins suspenen per primer cop Colau tot i l'aval al pacte amb el PSC

Els barcelonins suspenen per primera vegada l'alcaldessa, Ada Colau, que obté una nota mitjana de 4,7, i mostren el seu baix grau de satisfacció amb l'executiu municipal des del 2015, alhora que majoritàriament avalen el pacte de govern de comuns i PSC. Així ho assenyala el baròmetre semestral efectuat per l'Ajuntament de Barcelona, elaborat a partir de 831 entrevistes telefòniques mantingudes entre el 26 de novembre i el 5 de desembre, és a dir, pocs dies abans de les eleccions del 10 de novembre.

Colau té l'aprovat del 56,6% i és reprovada pel 41,2% dels enquestats, tot i que la nota mitjana que obté es queda en el 4,7, fet que representa la seva pitjor valoració des que va accedir al càrrec el 2015.

El president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, és puntuat amb un 5,0 i és l'únic líder municipal que aprova en aquest baròmetre. El primer tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, es queda al 4,8; el regidor de Barcelona pel Canvi Manuel Valls, al 3,3; Mari Luz Guilarte (Cs) obté un 3,6; Elsa Artadi (JxCat) un 4,6, i Josep Bou (PP) un 3,2.



Pacte amb bons ulls

D'altra banda, el 5,1% dels barcelonins veu «molt bé» el pacte de govern entre comuns i PSC; el 42,4% ho veu «bé»; el 7,7 «regular»; el 26,4 «malament», i el 12,1 «molt malament».

En relació amb la gestió del consistori, el 42,8% la veu «bona» o «molt bona» -cosa que suposa el menor percentatge també des del 2015-, el 12% normal, i el 43,6% «molt dolenta» o «dolenta».

Encara té una pitjor valoració la Generalitat, la gestió és «bona» o «molt bona» per al 29% d'enquestats, «normal» per al 11,6%, i «molt dolenta» o «dolenta» per al 43,6%.

El regidor de Presidència, Jordi Martí, va sostenir en roda de premsa a l'Ajuntament que aquests resultats no han de deslligar-se del context de mobilitzacions posteriors a la sentència condemnatòria contra els líders independentistes.

També ha apuntat que Colau obté «una valoració més polaritzada», en què els suspensos que rep -menors en nombre que els aprovats- són tan accentuats que fan que la seva nota mitjana se situï per sota del cinc.



«Aspectes polítics»

L'encaix de Catalunya a Espanya se situa com el segon problema més greu a Barcelona després de la inseguretat. El 14,9% dels barcelonins creuen que la relació entre Catalunya i Espanya és el problema més greu, i el 9,1% creuen que ho són els «aspectes polítics». Segons el regidor Jordi Martí, els aldarulls per la sentència –a mitjans d'octubre- haurien afectat la percepció dels ciutadans, tot i que el sondeig es va fer entre finals de novembre i principis de desembre.

En l'anterior baròmetre del consistori barceloní, l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol representava el 8,9% de les respostes.

D'altra banda, la inseguretat a la capital catalana continua sent percebuda com el primer problema a la ciutat, amb un 29,1%, dos punts més que en l'anterior enquesta.