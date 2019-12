Una Fàbrica dels Reis més reflexiva descobreix als petits la màgia de les joguines i el reciclatge

La Fàbrica dels Reis treballa a ple rendiment un any més al recinte de la Fabra i Coats, a Sant Andreu, i enguany amb un accent més reflexiu. Del 27 de desembre i fins el 4 de gener centenars de nens i nenes participen d'aquesta instal·lació que els mostra el procés de fabricació de les joguines i els demana la seva energia i il·lusió per fer-les possibles. Els petits poden lliurar les seves cartes als patges reials i fins i tot veuen les caixes on ja s'amaguen algunes de les seves peticions. Tot plegat, abans que se'ls mostrin els finestrals des dels quals es veu la producció i també una instal·lació final per prendre consciència de la importància del reciclatge, amb una maquinària que converteix materials de rebuig en nous regals.

Des de divendres passat i fins al 4 de gener (excepte el 31 de desembre i l'1 de gener) obre les portes la Fàbrica dels Reis d'Orient 2019 al recinte de la Fabra i Coats, a Sant Andreu. Totes les joguines que es construeixen a la fàbrica es fan a partir de peces màgiques molt diverses, que encaixen gràcies a l'energia de la imaginació dels infants i les seves ganes de jugar. Així els ho explicaven els patges i col·laboradors reials als centenars de nens i nenes que aquesta tarda de dissabte han passat per l'antiga fàbrica barcelonina després d'esperar pacientment fent cua.

Els petits 'validen' les seves cartes en accedir al recinte i tot seguit són atesos per una desena de patges, que recullen les missives i els pregunten què demanen als Reis. La màgia fa que en una sala annexa els nens i nenes fantasiegin amb algun d'aquests regals, ocults i ja preparats en caixes que identifiquen amb la lletra inicial del seu nom. Com a novetat, els qui ho vulguin poden portar joguines velles o que ja no utilitzin perquè els Reis les pugin dur a noves llars.

Arriba aleshores el torn de la Inventora de Joguines, que és la cap de la Fàbrica dels Reis i que dona la benvinguda als infants quan accedeixen a la zona del finestral des del qual es veu la producció. Ella s'encarrega d'explicar als assistents el procés de fabricació de les joguines. Un procés que es basa en la il·lusió i l'energia dels infants, i per això la Inventora de Joguines els demana aquesta força perquè la fàbrica funcioni. Com? Cridant i aplaudint. La potència d'aquesta energia infantil es veu reflectida en "l'energiòmetre", que il·lumina la torre del costat de la façana. Amb l'ajuda de la Volt i el Wat, la Inventora ajuda a canalitzar l'energia dels nens i nenes cap a l'energiòmetre.



Reciclatge, recuperació i reutilització de joguines

El reciclatge, la recuperació i la reutilització de joguines s'incorporen enguany a la Fàbrica dels Reis d'Orient de Barcelona. Per això, es fa una crida a tots els infants que tenen joguines a casa que ja no fan servir perquè les portin a la fàbrica i allà, es puguin recuperar i donar-los una segona vida per a altres infants. Diverses entitats i organitzacions col·laboren amb la Fàbrica per poder dur a terme aquest projecte, que també compta amb la participació d'entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social.

D'altra banda, al final del recorregut per la fàbrica els assistents són acomiadats amb una instal·lació que il·lustra els petits sobre la importància del reciclatge, i sobre les possibilitats que aquest ofereix. També per crear noves joguines a partir d'una senzilla ampolla de plàstic, un tros de cartró o uns vidres.