La falta de govern deixa els jubilats amb les pensions congelades

Els pensionistes començaran l'any amb les pensions congelades i hauran d'esperar la tan promesa pujada de les prestacions del 0,9% a que hi hagi Govern. L'executiu ha decidit prorrogar la decisió. De moment, els 8,8 milions de pensionistes que hi ha a Espanya hauran d'esperar la pujada a què s'havia compromès el president del Govern en funcions i que ja figurava al Pla Pressupostari per l'any 2020 enviat a la Comissió Europea.

L'argument que utilitza l'Executiu és que es farà «una única revalorització en el moment precís que es conformi el Govern», segons va apuntar la ministra portaveu Isabel Celáa, en lloc de fer-ne dues (del 0,25% la primera i posteriorment del 0,65%). D'aquesta manera també s'evitaran «les despeses administratives i logístiques a l'hora de fer les comunicacions als pensionistes».

Escullen així la forma més senzilla per poder aplicar la nova pujada del 0,9% d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i deixar en suspens l'aplicació de l'article 58 de la Llei General de la Seguretat Social, que fixa la pujada de les pensions en el 0,25%.

La ministra va argumentar que «s'intentarà que l'increment ja s'inclogui en la nòmina de gener i, per tant, els pensionistes ni tan sols notaran aquesta congelació transitòria». El que sí que van recalcar és que la pujada es farà de forma retroactiva des de l'1 de gener del 2020, cosa que dispararà de nou la despesa que va marcar aquest desembre un nou rècord històric amb 9.759 milions d'euros al pagament de les prestacions, el 4,7% més que fa un any.

La decisió de congelar les pensions forma part del Reial Decret de pròrroga tributària, cadastral i de la Seguretat Social que va aprovar ahir el Consell de Ministres. El decret serveix, a més a més, per tornar a prorrogar al 2020 els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, els últims de l'expresident Mariano Rajoy.

Un altre dels compromisos del Govern, el d'incrementar el salari mínim que ha de regir les relacions laborals de cara al 2020, també haurà d'esperar. De moment s'ha deixat en suspens en espera de la constitució del previsible nou Govern presidit per Pedro Sánchez.

La ministra Celáa va recordar que el mateix Sánchez va transmetre als representants d'empresaris i sindicats el seu propòsit d'adoptar qualsevol decisió relativa a l'SMI dins del diàleg social. La ministra portaveu va recordar que el compromís electoral del PSOE i que coincideix amb el d'Unides Podem és portar l'SMI al 60% del salari mitjà a finals de legislatura, és a dir, passar dels 900 euros actuals als 1.166) i va afegir que es negociarà d'acord amb aquesta finalitat.

Una altra de les decisions que es deixen també en espera és la pujada del sou dels funcionaris i els treballadors públics.