L'expresident de Croàcia critica les condemnes per l'1-O

? L'expresident de Croàcia Stipe Mesic va traslladar ahir en una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, la seva «preocupació genuïna» per les «condemnes draconianes» als líders independentistes catalans. A la missiva, que va avançar TV3 i a la qual també va tenir accés l'Agència Catalana de Notícies, Mesic assegura que el referèndum de l'1-O «no era legal a Espanya», però que, en celebrar-lo, els independentistes «només van expressar la seva opinió». Així, assegura que en «molts països» la seva condemna es pot interpretar com «un càstig per defensar una opinió política». Mesic va ser president de Croàcia entre el 2000 i el 2010.