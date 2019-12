El ministeri d'Exteriors nega un intent de facilitar la sortida d'aliats d'Evo Morales de l'ambaixada mexicana

El ministeri d'Exteriors obrirà una investigació arran d'un incident diplomàtic amb Bolívia per una visita a l'ambaixada de Mèxic on hi ha refugiats membres del govern d'Evo Morales, destituït el mes de novembre per la pressió dels militars. Bolívia ha acusat Espanya "d'abusar de privilegis" i "atropellar" la sobirania del país arran d'un incident en el què apunta que diplomàtics espanyols van intentar facilitar la sortida de membres de l'executiu d'Evo Morales que estan sota la protecció de l'ambaixada mexicana a la Paz, segons informa la premsa local. El govern espanyol ha negat que intentés facilitar la sortida de ningú i parla d'una visita de "cortesia".

"El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació vol aclarir que l'objecte de la visita realitzada per l'encarregada de negocis d'Espanya era exclusivament de cortesia i nega rotundament que pogués tenir com a objectiu facilitar la sortida de les persones que tenen asil en aquelles dependències", ha afirmat el govern espanyol en un comunicat.

L'encarregada de negocis de la diplomàcia espanyola a Bolívia, Cristina Borreguera, i el consol Álvaro Fernández van visitar l'ambaixada i a les portes del recinte hi va haver moments de tensió entre els agents espanyols que els custodiaven –que anaven armats i amb la cara tapada, segons Bolívia- i la policia boliviana.

A més, la presència de membres del govern d'Evo Morales a l'ambaixada mexicana fa setmanes que genera tensions creixents entre el govern interí a la Paz i el de López Obrador.