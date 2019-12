A presó un veí de Reus per abusar sexualment de dues menors amb qui va contactar a les xarxes socials

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de desembre un veí de Reus de 34 anys acusat d'abusar sexualment de dues menors que va conèixer a les xarxes socials. El pedòfil utilitzava perfils falsos i es guanyava la confiança de les víctimes per tal d'aconseguir, produir i difondre continguts pornogràfics. La investigació dels Mossos es va iniciar el passat mes d'abril quan es va rebre la denúncia dels pares d'un menor després que aquest hagués rebut al seu mòbil un vídeo amb contingut sexual explícit d'un adult amb una menor. El jove va confirmar a la policia que el missatge l'havia rebut d'un contacte que havia conegut feia uns dies en una xarxa social. Els Mossos van aconseguir identificar el remitent del missatge i, després de l'anàlisi de les imatges, van determinar que també era l'adult que apareixia en el vídeo amb la menor.

Es tractava d'un home que ja tenia antecedents policials per fets similars i es va determinar que el vídeo sexual era enregistrat en un hotel d'Alacant. Davant d'aquests fets, els Mossos van detenir i van escorcollar el seu domicili de Reus, on van decomissar un telèfon mòbil i material electrònic per a la seva anàlisi. De l'estudi de tot el material intervingut, els agents van constatar que l'arrestat es dedicava d'una manera continuada a aconseguir, produir i difondre continguts sexuals infantils. La major part del material pornogràfic, l'aconseguia de diferents plataformes i servei d'intercanvi de dades d'Internet, però també mitjançat el contacte amb menors a les xarxes socials. Per fer-ho, havia creat diferents perfils falsos on normalment es presentava com una menor amb una actitud sexual desinhibida.

Poc a poc es guanyava la confiança dels menors que li servien d'objectiu, per tal que li facilitessin noves imatges de contingut sexual. Fent servir aquest mètode, hauria contactat amb centenars de menors en pocs mesos. De vegades, quan arribava a consolidar una relació, proposava a les menors de trobar-se i mantenir relacions sexuals. Si aquestes consentien, aprofitava per fer fotos i vídeo, material que li servia per alimentar els seus perfils falsos i per intercanviar aquest nou material amb altres pedòfils. L'arrestat va passar a disposició judicial el passat dijous, 19 de desembre, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional.