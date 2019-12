Puigdemont participarà en una concentració a Perpinyà per la sentència del TJUE

El Consell per la República (CpR) té previst convocar properament una concentració a la Catalunya Nord amb la presència de Carles Puigdemont i Toni Comín per celebrar la sentència del TJUE. "Aquesta serà, sens dubte, la millor ocasió per celebrar tots els triomfs judicials i polítics que l'independentisme català ha assolit en els darrers temps", ha afirmat el CpR, que ha titllat de "victòria rotunda i indiscutible" la decisió del TJUE del passat 19 de desembre que reconeix la condició d'eurodiputats de Puigdemont, Comín i Junqueras. En paral·lel, el Consell per la República assegura que no impulsarà cap acte el 13 de gener a Estrasburg coincidint amb el primer ple del Parlament Europeu, però ha puntualitzat que s'afegirà als actes que eventualment es puguin organitzar des de la societat civil "en exercici de la seva lliure iniciativa".

"Aquests actes comptaran amb la presència dels membres del Consell de Govern que hi siguin convidats a participar (amb el benentès que els eurodiputats només hi podran assistir en el moment en el qual no s'estigui celebrant la sessió parlamentària), sempre des de l'agraïment i el reconeixement de la funció determinant i imprescindible de la mobilització ciutadana en el combat pacífic per la República Catalana", ha puntualitzat el CpR en un comunicat. De fet, els promotors de la multitudinària manifestació a Estrasburg del passat 2 de juliol van cridar fa una setmana a tornar omplir la ciutat francesa el 13 de gener, per acompanyar Puigdemont i Comín al seu primer ple i reclamar que Junqueras sigui alliberat per ser eurodiputat.

El Consell per la República ha precisat que no impulsaran però cap acte especial. "A diferència del 2 de juliol, ara les circumstàncies són unes altres", ha afirmat el CpR. "Si llavors era legítim expressar davant les institucions europees la reivindicació de quasi dos milions d'electors que havien estat menystinguts, en aquests moments la decisió de les institucions europees ja s'ha produït en el sentit esperat", ha aplaudit el Consell per la República, que només lamenta que les institucions espanyoles, el Tribunal Suprem i la JEC "continuïn vulnerant els drets polítics i la immunitat" de Junqueras. "Ara és davant les institucions espanyoles on cal reclamar justícia", ha conclòs el CpR.