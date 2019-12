Crisi diplomàtica entre Espanya i Bolívia per un incident a l'ambaixada de Mèxic

Entrada de la urbanització La Rinconada, on hi ha l'ambaixada de Mèxic, en la qual es van presentar diversos homes amb la cara tapada

Entrada de la urbanització La Rinconada, on hi ha l'ambaixada de Mèxic, en la qual es van presentar diversos homes amb la cara tapada REUTERS

Una crisi diplomàtica entre Espanya i Bolívia es va desencadenar divendres després que diversos homes «amb el rostre cobert» es presentessin a l'ambaixada de Mèxic de la capital boliviana, La Paz, on hi resideixen exministres d'Evo Morales asilats. El Govern del país sud-americà va acusar Espanya d'haver intentat ajudar els exministres a escapar-se. La ministra d'Exteriors boliviana, Karen Longaric, va denunciar, en roda de premsa i a través d'un comunicat, que «persones que han estat identificades com a funcionaris de l'ambaixada d'Espanya a Bolívia, acompanyades de persones amb el rostre cobert, van intentar ingressar de manera subreptícia i clandestina a la residència diplomàtica de Mèxic a La Paz». Tot i concedir que encara han «d'analitzar serenament aquest tema», Longaric va subratllar que «els fets són evidents», ja que van quedar enregistrats en fotos i vídeos.

Així, va destacar que «la pregunta número u [...] és quin era el motiu perquè la ministra consellera d'Espanya visités l'ambaixadora de Mèxic acompanyada de persones amb el rostre cobert i presumiblement armades, com han denunciat els veïns de la zona».

En aquest sentit, Longaric va titllar d'«atropellaments» les actuacions d'Espanya i va reclamar «el compliment rigorós de la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques». A més, va apuntar que des de La Paz s'estan informant dels fets a tots els òrgans de la Unió Europea, les Nacions Unides, l'Organització d'Estats Americans i altres organismes regionals vinculats a Bolívia.



Espanya nega la implicació

El ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya va anunciar l'obertura d'una investigació sobre els fets, que van passar durant una visita diplomàtica a l'ambaixada de Mèxic a Bolívia. Per aquest motiu, ja ha avançat que els pròxims dies enviarà una missió amb aquest propòsit encapçalada per un funcionari de la Inspecció General de Serveis. A més, també va avançar que Margarita Robles, ministra de Defensa i encarregada d'Exteriors, compareixerà al Congrés per donar explicacions.

Tanmateix, el Govern ha negat que l'incident ocorregut aquest divendres –en el qual va estar involucrada l'encarregada de negocis ad interim d'Espanya, Cristina Borreguero–, tingués «com a objecte facilitar la sortida de persone» que s'hi troben asilades, en el marc de la crisi política oberta al país. L'expresident Evo Morales va renunciar a conseqüència de setmanes de protestes i empès per la pressió dels militars.

Dins la residència hi ha aproximadament deu antics dirigents del Moviment al Socialisme (MAS) de Morales, en qualitat d'asilats polítics, quatre dels quals amb ordre de detenció. Són l'exministre de la Presidència Juan Ramón Quintana, l'exministra de Cultures Wilma Alanoca, l'exgovernador d'Oruro Víctor Hugo Vásquez, i l'exdirector de l'Agència de Govern Electrònic i Tecnologies d'Informació i Comunicació (AGETIC) Nicolás Laguna.

En qualsevol cas, Afers Exteriors va subratllar que la finalitat de la visita de l'encarregada de negocis d'Espanya «era exclusivament de cortesia» i va negar «rotundament» que «pogués tenir l'objecte de facilitar la sortida de les persones que es troben asilades en aquelles dependències».



PP i Vox demanen explicacions

El PP i Vox van anunciar que sol·licitaran al Govern central que expliqui al Congrés dels Diputats els fets ocorreguts durant la visita de Borreguero a l'ambaixadora de Mèxic a Bolívia.

Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, va qualificar l'incident de «gravíssim». «Mirava l'ambaixada d'Espanya d'ajudar a fugir assassins i narcos còmplices de Morales? Exigirem respostes al Parlament d'Espa-nya», va piular a Twitter.