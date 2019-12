Menys eufòria i ritme desigual en les vendes dels números de la Grossa

La radiografia de la venda física de números de la Grossa de Cap d'Any és desigual segons sigui en gasolineres, petits quioscos de barri o supermercats. Les tendències van des d'aquells establiments que n'han venut el doble, fins als que han acabat totes les butlletes però que admeten que enguany n'han encarregat menys perquè durant l'estiu no es va vendre ni un número. Alguns dels compradors amb qui ha pogut parlar l'ACN aquest diumenge al matí han destacat que sense ser grans jugadors, els agrada participar a la Grossa "perquè almenys tenim molt clar on van a parar els beneficis". D'altra banda, alguns venedors han comentat que encara hi ha confusió amb el preu de les butlletes, ja que molts segueixen pensant que un número val cinc euros –quan en realitat val deu-, com el de Sant Jordi.

Dimarts 31 de desembre la Grossa de Cap d'Any repartirà prop de 30.000 euros en premis. En total, s'han posat a la venda 100.000 números amb 50 sèries i hi haurà vuit grans premis per valor de 16 milions.

Alguns dels compradors amb qui ha pogut parlar l'ACN aquest diumenge han admès no ser grans compradors de loteria. En Ramon, per exemple, només n'ha comprat un. "Vaig anar al supermercat i me'l van oferir, com que gairebé em va quedar gravat al cap em vaig veure en l'obligació de quedar-me'l", ha explicat. De la resta de sortejos, només es queda aquells números o participacions que té per compromís. En Francesc, un altre dels compradors, només n'ha comprat quatre, el darrer aquest diumenge. En el seu cas, ell té més costum de comprar participacions "i de la Grossa no se'n solen fer".

Un altre dels compradors que fa dies que ja té alguns números, en Jep, ha explicat que cada any des que va sortir compren la Grossa, ja sigui per Cap d'Any o per Sant Jordi. "A casa tenim el costum que tothom compra els números que vol, però la sogra cada any en compra un per cada fill. D'aquesta manera, si toca, tots sortim guanyadors". En Jep també ha explicat que cada any juga menys a la rifa de Nadal per una qüestió de "fer país" i "deixar de donar tants beneficis a l'Estat i repartir-nos-els nosaltres".

Per en Joan, un altre dels jugadors de la Grossa, la seva compra també és "militant". Sense ser un gran comprador, la van començar a adquirir "amb l'excusa de deixar de comprar Loteria Nacional". "Ara tots els números que comprem, majoritàriament son de la Grossa". Un altre dels factors és el destí dels beneficis. "Aquí sabem que tot va per temes socials i això ens motiva", ha destacat.

D'altra banda, més d'un venedor, ha explicat a l'ACN que hi ha qui accedeix a comprar números de la Grossa pensant que valen cinc euros, com les butlletes del sorteig de Sant Jordi. Des de fa dos anys que ja valen deu euros, però encara hi ha qui això l'indueix a un error. Com una parella de gent gran que va anar a comprar al supermercat Esclat on treballa la Paqui González. Segons ha relatat, la seva idea era comprar vint números pels fills, parelles i familiars, però quan els va dir que el muntant era 200 euros es van fer enrere. Es pensaven que els números valien cinc euros cadascun. "Venien molt decidits però al final van acabar deixant la meitat dels números", ha explicat.

Amb tot, però, González ha explicat que en aquest establiment de Vic les vendes de la Grossa han anat molt bé i en comparació a l'any passat s'han doblat les vendes. "I encara falta tot demà", ha afegit.

El programa especial que farà públic el número guanyador de la Grossa de Cap d'Any s'emetrà per TV3 a les 12 del migdia. El presentaran Laia Ferrer i Marc Giró i durarà uns 60 minuts durant els quals es faran un total de vuit extraccions.

Pel que fa als premis, el sorteig torna a repetir fórmula i n'atorgarà un total de vuit: un primer premi de 200.000 euros per bitllet de 10 euros, un segon de 65.000 euros per bitllet, un tercer de 30.000 euros per bitllet, dos quarts de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens de 5.000 euros per bitllet. En total, els grans premis rebran 16,5 milions d'euros, però hi haurà fins a 30 milions en premis pels derivats de cada butlleta, com els números que acaben igual.

Com és habitual, els bitllets estaran disponibles fins a l'últim moment. Loteries de Catalunya mantindrà operativa la venda online www.loteriesdecatalunya.cat fins a una hora abans de la celebració del sorteig.