Més de 6.000 visitants ja s'han endinsat al Palau de la Generalitat en les jornades de portes obertes de Nadal

Al Pati dels Tarongers o a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat hi ha més enrenou, aquests dies. La seu del Govern celebra les jornades de portes obertes i només entre divendres i dissabte ja hi ha hagut més de 6.000 visitants. Les visites, que es continuen fent aquest diumenge i es repetiran dijous i divendres, permeten fer un breu recorregut per l'edifici, un dels pocs d'origen medieval a Europa que es manté com a seu del govern i de la institució que el va construir. Bocabadats amb els tarongers, i amb el mòbil a la mà per fer fotografies, uns quants visitants s'han vist sorpresos aquest diumenge a la tarda pel president del Govern, Quim Torra, que els ha saludat ràpidament i ha dit que ha vingut a Palau "a treballar una miqueta" a la tarda. El Palau es podia visitar, normalment, per la Diada i per Sant Jordi. Des que Torra és president, l'edifici també està obert als curiosos a voltes de Nadal.

La casa original, al carrer Sant Honorat, es va adquirir el 1400 i durant tot el segle XV es va ampliar i convertir en un nou palau gòtic, obra de Marc Safont. Entre els elements millor conservats d'aquesta etapa hi ha la Galeria Gòtica i la Capella de Sant Jordi, que els visitants també han pogut observar de prop i fer fotografies. A més, el Palau té un encant especial per aquestes dates, ja que el Pati Gòtic està presidit per l'arbre cedit per la Fira Nadal d'Espinelves, els tarongers estan guarnits amb llums de Nadal i a la Galeria Gòtica s'hi ha bastit el tradicional pessebre de l'Associació de Pessebristes de Barcelona.

Entre els visitants hi havia la Carme Prats, que no havia estat mai al Palau, i la Maria Teresa Nadal, que ja l'havia visitat un parell de cops. "Una barcelonina i una catalana de tota la vida, que no hagi vingut mai al Palau de la Generalitat... Ja tocava, no?", ha explicat la Carme, que creu que és tot "molt maco" perquè està "ben restaurat".

En Jordi Carrer i la Raquel Linde han aprofitat les vacances de Nadal per entrar a l'edifici i recórrer les estances que estan "acostumats" a veure a través dels mitjans, com el Pati dels Tarongers, la Sala Tarradellas o la Galeria Gòtica.

També Jaume Riera i Maria Teresa Bernau, de Sentmenat, s'han decidit a visitar la seu del Govern després de veure al compte d'Instagram del president que se celebraven jornades de portes obertes, i després que els arribessin bones referències de familiars que ja havien fet la visita abans. En Jaume creu que ensenyen "poca cosa", ja que el recorregut és limitat, però coincideix amb la Maria Teresa que és interessant de veure perquè representa "un símbol" de Catalunya. "És la seu del nostre Govern i s'ha de veure, i l'edifici gòtic es preciós", ha afegit.

En Rubén Sorell i en Miquel Vidal, de Sitges i de Vilanova i la Geltrú, creuen que "és molt interessant veure de d'on es governa Catalunya" i també per veure amb els seus propis ulls e el que normalment es veuen "a les càmeres de televisió".