Puigdemont i Comín preveuen participar en un acte a Perpinyà

L'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, recentment reconeguts com a eurodiputats, tenen previst participar en un acte polític que es convocarà properament a Perpinyà, segons va informar el Consell per la República.

Aquest organisme, impulsat per Puigdemont i Comín des de Waterloo, va anunciar en un comunicat que té previst «convocar pròximament una concentració a la Catalunya Nord» amb la presència de tots dos.

«Serà, sens dubte, el millor moment per celebrar totes les victòries judicials i polítiques que l'independentisme català ha aconseguit els últims temps, així com per denunciar la repressió de la qual són víctimes els dirigents polítics i socials del moviment independentista, i reprendre la lluita democràtica que ens permeti culminar el camí iniciat l'1-O», subratlla el comunicat.

Després que el Tribunal de Justícia de la UE reconegués la condició d'eurodiputats i la consegüent immunitat a Puigdemont i Comín, l'expresident català va assegurar, el 23 de desembre passat, que no es traslladarà a Perpinyà, si bé va manifestar tenir «moltes ganes d'anar a la Catalunya Nord» a celebrar algun acte o reunió de JxCat.



L'acte a Estrasburg, desconvocat

En canvi, el Consell per la República va descartar convocar una concentració el proper 13 de gener a Estrasburg, on es preveu que Puigdemont i Comín acudeixin com a eurodiputats per primera vegada en una sessió plenària del Parlament Europeu.

L'organisme considera que les circumstàncies no són les mateixes que les del 2 de juliol passat, quan sí que hi va haver una concentració independentista durant la primera sessió plenària de la legislatura europea perquè no podien acudir-hi Puigdemont i Comín.

Sobre la situació de Junqueras, va afirmar que «la prioritat de qualsevol mobilització ha de ser exigir que aquesta decisió sigui respectada i acatada per les institucions espanyoles», a les quals va acusar de vulnerar els drets polítics i la immunitat de Junqueras.

«Ara és davant les institucions espanyoles on cal reclamar justícia», va reiterar el Consell per la República, que va assegurar que respectarà els actes que pugui organitzar la societat civil el 13 de gener i que, si es convoquen, disposaran de la presència de membres de l'entitat que siguin convidats.