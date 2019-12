Augmenta a 47 el nombre de morts a les Filipines pel pas del tifó Úrsula

Almenys 47 persones van morir i 140 més van resultar ferides pel pas del tifó Úrsula durant el dia de Nadal a les Filipines, segons el nou balanç que va publicar ahir el consell nacional per a la gestió de desastres, que xifra en 9 els desapareguts fins al moment.

El tifó, també conegut com a Phanfone, va fer malbé prop de 300.000 habitatges, 372 escoles i 31 hospitals a les províncies de l'est i del centre del país, on més de 146.000 persones van ser evacuades. En total, la suma de persones afectades ja s'acosta als dos milions. Entre els morts hi ha tres tripulants d'un llanxa motora o una família de sis persones arrossegada per una inundació.