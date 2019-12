Buch diu que la decisió de l'Advocacia de l'Estat sobre Junqueras «no podia ser una altra»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que la decisió de l'Advocacia de l'Estat de proposar que Oriol Junqueras prengui possessió de l'acta d'eurodiputat mentre es tramita el suplicatori per suspendre'l "no podia ser d'una altra manera". "Els presos polítics han de poder exercir l'activitat política amb plena normalitat, i més després del que ha dit la justícia europea", ha opinat. El TJUE ha acceptat que Carles Puigdemont i Toni Comín exerceixin d'eurodiputats, i aquest també hauria de ser el cas de Junqueras i altres representants electes, ha dit Buch. "Els votants de Catalunya van decidir que els seus representants havien de ser Junqueras, Puigdemont i Comín, i la sobirania recau en la voluntat de la ciutadania", ha assegurat.

Respecte la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per part de la Junta Electoral Central (JEC) abans de la sentència ferma del Tribunal Suprem, el conseller ha dit que aquesta és una decisió que hauria de prendre el Parlament, no un òrgan electoral administratiu com la JEC. "Qui té l'autoritat legítima per fer-ho és el Parlament i els ciutadans", ha reblat.