Tres ferits greus en una explosió al campanar de Centelles durant la Festa del Pi

Almenys 14 persones han resultat ferides amb cremades de diversa consideració aquest dilluns en una explosió al campanar de Centelles (Osona) en plena celebració de la Festa del Pi, on participen trabucaires.



Tres dels ferits estan greus i se'ls està traslladant a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi durant les festes per la patrona, Santa Coloma, segons Protecció Civil.





Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials ?? pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

A conseqüència de l'accident que hi ha hagut al campanar, la Festa del Pi es dona per acabada.

Una vegada es faci el trasllat de tots els ferits, s'entrarà el pi a l'església en silenci. pic.twitter.com/ZdQXOAcxsa — Ajuntament Centelles (@aj_centelles) December 30, 2019

informa Bombers. El SEM ha activat dotze unitats, deu ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, per atendre els ferits. Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc.Segons informa el SEM, les unitats desplaçades a Centellesa Vall d'Hebron i segueixen atenent per cremades de diversa consideració la resta d'afectats.Las'ha donat per acabada amb l'accident, segons informa l'Ajuntament de Centelles. Una vegada s'hagin traslladat tots els ferits, s'entrarà el pi a l'església en silenci. En un principi l'estructura del campanar no hauria quedat afectada per l'explosió.