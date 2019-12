Diversos ferits per una explosió en un sarró dels trabucaries al campanar de Centelles

Almenys 14 persones han resultat ferides amb cremades de diversa consideració aquest dilluns en una explosió al campanar de Centelles (Osona) en plena celebració de la Festa del Pi.



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 12 unitats: 10 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats per atendre els ferits.



L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi durant les festes per la patrona, Santa Coloma, segons Protecció Civil. La deflagració ha estat en un sarró dels trabucaries al campanar, possiblement de pólvora.



Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc. En un principi l'estructura del campanar no hauria quedat afectada per l'explosió.





A conseqüència de l'accident que hi ha hagut al campanar, la Festa del Pi es dona per acabada.

Una vegada es faci el trasllat de tots els ferits, s'entrarà el pi a l'església en silenci. pic.twitter.com/ZdQXOAcxsa — Ajuntament Centelles (@aj_centelles) December 30, 2019