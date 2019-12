EH Bildu s'abstindrà a la investidura de Sánchez si les seves bases ho avalen

EH Bildu sotmetrà a votació de les seves bases l'abstenció dels cinc diputats de la formació sobiranista basca a la investidura de Pedro Sánchez. En un comunicat, EH Bildu explica que l'última paraula la tindrà la militància en una votació vinculant que es convocarà de seguida que es faci pública la data de la investidura. La direcció d'EH Bildu considera que deixar pas al govern de coalició PSOE-Podem "impedeix l'accés de l'extrema dreta" al govern espanyol i obre una "finestra d'oportunitat" per resoldre "els greus problemes estructurals" de l'Estat. Segons EH Bildu, aquest govern és "l'última oportunitat" de l'Estat per demostrar per la via dels fets que existeixen les condicions per a una "democratització real".