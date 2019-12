La Generalitat no descarta tornar als mercats amb bons verds l'any que ve

La Generalitat preveu que alguna agència de qualificació creditícia pugui situar en un futur «més o menys proper» el deute català en grau d'inversió, i per això no descarta tornar als mercats financers al llarg del 2020 amb una emissió de bons verds. Així ho va explicar el secretari general del departament d'Economia, Albert Castellanos, que va recordar que la Generalitat va complir el 2018 per primer cop en un mateix exercici amb els tres objectius d'estabilitat pressupostària fixats per llei: dèficit (0,44%), deute (34%) i regla de la despesa (1,6%).

En ser preguntat si la Generalitat farà el pas de tornar a emetre deute el 2020, el número dos del departament va aclarir que tot «dependrà del tancament del 2019», però va recordar que l'administració catalana té la «voluntat de tornar als mercats en àmbits dinàmics com els bons verds».