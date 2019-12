L'acord entre PSOE i Podem preveu augmentar el salari mínim i l'IRPF als més rics

L'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem preveu un "augment de la progressivitat del sistema fiscal" amb un increment de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de dos punts per a les rendes de més de 130.000 euros i de quatre punts per a les de més de 300.000. A més, el nou executiu de coalició fixarà un tipus mínim del 15% en l'Impost de Societats (IS) per a les grans corporacions, que s'ampliarà al 18% per a les entitats financeres i empreses d'hidrocarburs.

El text també afirma que el govern espanyol derogarà part de la reforma laboral i es compromet a augmentar el salari mínim interprofessional (SMI) fins a assolir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya. A més, l'acord contempla la regulació del lloguer per frenar els "augments abusius". A banda, també parla de substituir la 'Llei Mordassa' per "garantir l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica".

El text té 11 apartats desglossats en una cinquantena de pàgines i s'ha fet públic aquest dilluns abans que s'oficialitzi l'entesa amb la signatura del document per part de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.