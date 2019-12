L'Advocacia de l'Estat demana que Junqueras surti de la presó per ser eurodiputat

L'Advocacia de l'Estat defensa que Oriol Junqueras té immunitat com a europarlamentari encara que estigui condemnat per sentència ferma i demana que pugui exercir com a eurodiputat a l'espera del suplicatori al Parlament europeu.

Els serveis jurídics de l'Estat no creuen que s'hagi d'anul·lar la sentència, que condemna Junqueras a 13 anys de presó per delictes de sedició i malversació, però consideren que la Sala Penal de l'alt tribunal espanyol ha de demanar l'autorització del Parlament europeu per executar-la. En aquest sentit, l'informe demana al Suprem que sol·liciti amb "brevetat" la suspensió de la immunitat de Junqueras. A l'espera de la resposta de l'eurocambra, l'Advocacia de l'Estat sosté que l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC ha de poder prendre possessió i exercir com a eurodiputat i, per tant, poder desplaçar-se a Brussel·les.

De fet, l'Advocacia de l'Estat creu que el Suprem hauria de permetre el desplaçament de Junqueras per complir amb els tràmits necessaris tant a la Junta Electoral Central, a Madrid, com a la seu del Parlament europeu, a Brussel·les. Els serveis jurídics de l'Estat insten el Suprem a "adoptar les mesures d'assegurament que consideri més adequades" per "garantir la missió parlamentària de Junqueras".